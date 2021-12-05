زلزال يضرب وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة مقاطعة سولاويسي الشمالية في الأجزاء الوسطى من إندونيسيا اليوم دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وقال رئيس قسم التخفيف من آثار الزلازل وتسونامي بوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية لوكالة الأنباء الصينية شينخوا إن “مركز الزلزال على بعد 147 كم جنوب شرق بلدة ميلونجوان وعلى عمق 157 كيلومتراً تحت قاع البحر” مستبعداً احتمال أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

وأوضح أن السكان شعروا بالزلزال فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية .

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