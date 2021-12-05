5 كانون الأول 2014- وكالة ناسا تعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائية

دمشق-سانا

1936/ جمهوريات أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان تصبح جزءاً من الاتحاد السوفييتي.

1957/ الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.

1962/ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

1967/ وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.

1978/ الاتحاد السوفييتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة.

1996/ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

2005/ زلزال عنيف يضرب بحيرة تنجانيقا في أفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2013/ مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية ما أسفر عن مقتل 52 شخصاً وإصابة 176 آخرين بجروح.

2014/ وكالة ناسا تعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائية المخصصة لحمل الرواد إلى ما بعد المدار الأرضي المنخفض.

من مواليد هذا اليوم…

1443/ البابا يوليوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1782/ مارتن فان بيورين رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1894/ شارل روبيرت سوارت رئيس جنوب أفريقيا الأول.

1927/ بوميبول أدولياديج ملك تايلاند.

من وفيات هذا اليوم…

1560/ الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.

1925/ فواديسواف ريمونت.. أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924/.

2008/ البطريرك أليكسي الثاني بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

2013/ نيلسون مانديلا زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي للتطوع.

اليوم الوطني في تايلاند.

يوم مثلث برمودا.

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