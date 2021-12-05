إصابة 9 يمنيين بقصف لطيران النظام السعودي على صنعاء

صنعاء- سانا

أصيب 9 يمنيين بجروح مختلفة جراء قصف طيران النظام السعودي على مستودع للمواد الغذائية بحي الأعناب السكني بمديرية معين في محافظة صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن طيران النظام السعودي استهدف مستودعاً للمواد الغذائية في حي الأعناب ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص ثلاثة منهم إصابتهم خطرة وتضرر المنازل المجاورة للمستودع.

ويأتي استهداف مستودع الأغذية استمراراً للحصار الخانق وعمليات التضييق التي يفرضها هذا النظام على اليمنيين .

وكان طيران النظام السعودي استهدف في وقت سابق اليوم بثلاث غارات حي النهضة وبغارة حي مذبح في صنعاء.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.