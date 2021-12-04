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ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الألماني برقم مميز

2021-12-04

برلين-سانا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني رقماً مميزاً في الدوري الألماني لكرة القدم.

ووفق شبكة أوبتا للإحصائيات فإن ليفاندوفسكي سجل هدفه رقم 117 خارج الديار عقب إحرازه هدفاً في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الـ 14 من البوندسليغا معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني كلاوش فيشر أسطورة نادي شالكه.

يذكر أن ليفا 33 عاماً عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني بوصوله إلى هدفه الـ 15 متقدماً بفارق ثلاثة أهداف عن التشيكي باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن.

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