مرتيني يؤكد من معرض إكسبو 2020 دبي عمق الروابط التاريخية بين سورية وكل من الإمارات والجزائر والصين

دبي-سانا

أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عمق الروابط التاريخية التي تربط سورية بكل من الإمارات والصين والجزائر مشيراً إلى أهمية تقوية وتطوير العلاقات مع هذه البلدان من خلال التعاون المثمر والتضامن الفعال.

جاء ذلك خلال جولة للوزير مرتيني على أجنحة “سورية والإمارات والصين والجزائر” المشاركة في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي برفقة سفير سورية في الإمارات والمفوض العام للجناح السوري الدكتور غسان عباس والقنصل العام في دبي كنان زهر الدين.

وجال مرتيني على أقسام الجناح السوري المختلفة وتفقد المعروضات ومحتويات الجناح من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع وأقدم تدوين موسيقي في التاريخ واللوحات الخشبية التي تم تجميعها من 1500 فنان سوري بالإضافة إلى معرض أنا السوري و قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية واطلع على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية.

كما وصف وزير السياحة جناح الإمارات بأنه “صرح حضاري بتصميم عصري على شكل صقر يفرد جناحيه على آفاق الريادة والشموخ وقيم الانفتاح والتواصل ويروي قصة الإبداع والعالمية ورؤية لصنع مجتمع تقدمي”.

ووصف مرتيني الجناح الجزائري بأنه “بمثابة بوابة للثقافة والتاريخ والتنمية وشاهد على كل حكايات التاريخ ومحافظ على تراث البلاد”.

وبعد زيارته للجناح الصيني قال مرتيني إنه “يمثل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية يجمع بشكل مثالي بين الابتكار والفرص والتواصل والتعاون والتنمية والاستدامة والتوجهات العالمية الأخرى”.

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