رومانيا تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

بوخارست-سانا

أعلنت وزارة الصحة الرومانية اكتشافها أول إصابتين بمتحور أوميكرون لشخصين عادا من جنوب أفريقيا آواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها اليوم إن المسافرين هما امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً من مقاطعة براسوف ورجل يبلغ من العمر 59 عاماً من مقاطعة فاسلوي الشرقية حيث تم عزلهما في منزليهما.

وفرضت رومانيا حظراً على السفر للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي القادمين من عدة دول أفريقية وأرسلت طائرات لاستعادة الرومانيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الرحلات الملغاة.

ومن المتوقع أن يخضع العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وبلغ إجمالي الإصابات في رومانيا مليوناً و785 ألفاً و120 إصابة وحصيلة الوفيات 57 ألفاً و21 حالة.