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بريطانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021-12-04

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 127 وفاة و42848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات حكومية بريطانية بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس عشرة ملايين و421 ألفاً و104 إصابات في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 145551 حالة.

وفيما يتعلق بمتحور أوميكرون كشفت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 75 إصابة جديدة بالمتحور ليرتفع إجمالي الإصابات به إلى 104 حالات.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع في قائمة دول العالم المتضررة من كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والأول من حيث الوفيات على مستوى أوروبا.

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