تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين والعسكريين الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية

دمشق-سانا

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أقيم اليوم حفل تكريمي في عدد من نوادي ضباط القوات المسلحة بالمحافظات للمتفوقين من أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة للعام 2021.

وألقيت خلال الاحتفال كلمات تم التأكيد فيها أن الطلبة المتفوقين هم انعكاس للأباة الساهرين على أمن الوطن واستقراره وهم الأقدر على إضافة صفحات مضيئة على طريق التحصيل العلمي وأننا اليوم نشهد تهاوي الفصول الأخيرة للمشروع الاستعماري الإرهابي الذي يستهدف وطننا منذ أكثر من عشر سنوات ماضين بكل حزم على طريق استكمال التحرير وتحقيق الانتصار الكامل على الإرهاب وداعميه.

وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على الطلاب المتفوقين الذين أكدوا أنهم عازمون على مواصلة طريق التفوق والنجاح ليكونوا دائماً عند حسن الظن بهم ويسهموا في بناء سورية المجد والبطولة والفخار.

شارك في الاحتفال عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والسادة المحافظون وأمناء الفروع الحزبية في المحافظات ومديرو التربية ورؤساء رابطة المحاربين القدماء ومكاتب شؤون الشهداء بالإضافة إلى ذوي الطلاب المتفوقين.