تكريم 50 أسرة من ذوي الشهداء بدير الزور

دير الزور-سانا

تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن تم اليوم تكريم 50 أسرة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري في محافظة دير الزور.

وخلال التكريم ألقيت كلمات عدة عبرت عن عظمة الشهادة والشهداء وعن المزايا والمكرمات التي يحظى بها ذوو الشهداء في سورية.

وأشار رئيس فرع شؤون الشهداء في المنطقة الشرقية العميد بسام الحميد في تصريح لمراسل سانا إلى أن التكريم شمل 50 من أسر شهداء الجيش العربي السوري تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن.

بدورهم أعرب ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر المؤزر على أعداء الوطن والإنسانية مؤكدين أن الشهادة ستبقى قيمة القيم المتجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.

حضر التكريم محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان وقائد المنطقة الشرقية.