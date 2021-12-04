زاخاروفا: الولايات المتحدة مسؤولة عن تصعيد الموقف بشأن أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تدير عملية خاصة لتصعيد الموقف حول أوكرانيا وتحميل المسؤولية عن ذلك لروسيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لصحيفة كوميرسانت رداً على مزاعم التقارير الإعلامية الأمريكية عن هجوم روسيا الوشيك على أوكرانيا إن انتشار القوات الروسية على الأراضي الروسية حق مشروع لروسيا في ظل ممارسات حلف شمال الأطلسي في المنطقة وينبغي للصحافة الأمريكية أن تقلق للأعمال العدوانية الأمريكية لا الروسية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدير عملية خاصة لتأجيج الوضع حول أوكرانيا وتحميل المسؤولية لروسيا وتستند إلى أعمال استفزازية على الحدود الروسية ومصحوبة بخطاب اتهامي ضد موسكو مشيرة إلى أنه من حيث المبدأ لا شيء جديداً في التكتيكات الغربية الكلاسيكية.. فقط مدى الوقاحة والنفاق ما يثير الدهشة.

وتقود الولايات المتحدة حملة دعائية وسياسية غربية تتهم روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وذلك من أجل تبرير توسع حلف الناتو باتجاه الشرق ونشر الصواريخ النووية على مقربة من الحدود الروسية.