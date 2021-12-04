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الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية

2021-12-04

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية حاسمة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني عن طريق توسيع الاستيطان وعمليات التطهير العرقي في الضفة الغربية وذلك في انتهاك صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه.

وأدانت الخارجية الفلسطينية الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي تهدف إلى تهجيرهم والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والقضاء نهائياً على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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