دراسة: الأشخاص الذين يعانون أمراض الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى كورونا

لندن-سانا

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الاشخاص الذين يعانون أمراض الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية وجد باحثون من جامعة كوين ماري بلندن بعد دراسة بيانات أكثر من 16 ألف بالغ في المملكة المتحدة بين أيار 2020 وشباط 2021 أن المصابين بأمراض الحساسية كحمى القش والأكزيما أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 25 بالمئة تقريباً بينما كان المصابون بالربو أقل عرضة للإصابة بنسبة 40 بالمئة تقريباً حتى لو استخدموا أجهزة الاستنشاق بالستيرويد.

وطلب الباحثون من المشاركين تقديم معلومات عن أعمارهم وأوزانهم وأنماط حياتهم الغذائية وما إذا كانوا يتناولون أي أدوية أو إذا تم تطعيمهم ضد كورونا وثبتت إصابة 446 مشاركاً بالفيروس خلال فترة الدراسة أي ما يقارب 3 بالمئة من المشاركين.

وقام الباحثون بتعديل العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووجدوا أنه من بين أولئك الذين يعانون من أمراض تأتبية “شديدة الحساسية” مثل الأكزيما والتهاب الجلد والتي تسببها المواد المسببة للحساسية وكذلك أولئك الذين يعانون حمى القش أو التهاب الأنف لديهم خطر أقل بنسبة 23بالمئة للإصابة بينما بالنسبة لمرضى الربو كان هناك خطر أقل بنسبة 38 للإصابة بالعدوى.

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