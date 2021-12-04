تكريم مئة لاعب ومدرب من الأبطال الرياضيين بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي العام بالسويداء اليوم الأبطال الرياضيين الذين حققوا إنجازات مع المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية وجرحى الجيش العربي السوري ممن حققوا مراكز متقدمة في بطولة جريح الوطن الأولى.

وشمل التكريم الذي استضافه مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء بحضور فعاليات رياضية ورسمية وأهلية 102 لاعب ومدرب في 12 لعبة تخلله عرض فيلم قصير يبرز النشاطات الرياضية المقامة بالمحافظة بمختلف الألعاب خلال الفترة الماضية إضافة لفقرة بلعبة الكاراتيه لنادي شقا قدمها عدد من أبطال الجمهورية بإشراف المدرب حسام غيث.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء طارق العفيف خلال كلمة له إلى أهمية التكريم للأبطال الرياضيين الذين امتدت بطولاتهم لتصل إلى المحافل الخارجية ورفع العلم الوطني فيها وذلك بما يحفزهم لمواصلة التفوق الرياضي الذي يعكس تضافر جهود الجميع من لاعبين ومدربين وتحملهم لمسؤوليتهم في ميدان الألعاب الرياضية.

بدورهم أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للاتحاد الرياضي على هذه المبادرة مؤكدين أهمية استمرار الدعم لهم لمتابعة الانجازات مبدين بالوقت نفسه استعدادهم لمواصلة التدريب والعمل للارتقاء بمستواهم نحو الأفضل.

عمر الطويل

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