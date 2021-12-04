فعالية ترفيهية في الحسكة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الحسكة-سانا

أقام فرع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فعالية ترفيهية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت اختصاصية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في بيت الكل التابع للجمعية السورية قمر لولو في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة التي تقام بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تضمنت فعاليات ترفيهية وعروض مواهب ورقصات جماعية وألعاباً منوعة وتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين والبالغ عددهم 150 طفلاً لافتة إلى أن الهدف من المبادرة تعزيز قدرات الأهالي للتعامل مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات ودمجهم بالمجتمع.

وأشارت ميرفت عبيد التي رافقت ابنها لحضور فعاليات المبادرة إلى أن الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وخلال السنوات الماضية نظمت العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على الاندماج بالمجتمع بشكل أسرع.

وقالت والدة الطفلة ريماس عبيد إن الأنشطة التي تضمنتها المبادرة ساهمت في تحسين العامل النفسي لابنتها التي شاركت في أجواء المرح والترفيه.

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