الخارجية الأمريكية: مباحثات لافروف وبلينكن في ستوكهولم كانت صريحة

واشنطن-سانا

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في ستوكهولم بأنها كانت “صريحة ومهنية”.

ونقلت وسائل إعلام عن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قولها خلال ندوة في معهد بروكينغز بواشنطن: “كان حديث لافروف وبلينكن ودياً ومهنياً وصريحاً جداً”.

وكان لافروف أكد لبلينكن أمس أن جر أوكرانيا واقحامها باللعب الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عليه عواقب وخيمة داعياً لإرساء ضمانات أمنية مستدامة على حدود روسيا والغرب في إطار مطلب إلزامي ومشروع لروسيا.

وجرت مباحثات لافروف مع بلينكن في ستوكهولم على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.