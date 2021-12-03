مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية منعت اليوم طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية الروسية فوق مياه البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك إن “منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية” لافتة إلى اقلاع مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي27 وسوخوي30 لتحديد الأهداف الجوية وتبين أنها طائرات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأوضح البيان أن طاقم الطائرتين الروسيتين أبعد الأهداف الجوية عن المجال الجوي الروسي للبحر الأسود.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة طلعات طائرات التجسس الأجنبية والطائرات المسيرة بالقرب من الحدود الروسية ولا سيما في منطقتي القرم وكراسنودار والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.