تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

تونس-سانا

سجلت تونس اليوم أول إصابة بمتحور “أوميكرون” لشاب قادم من أحد بلدان أفريقيا.

وقال مدير معهد باستور الصحي التونسي هاشمي الوزير في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء “إنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها المعهد لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر من مواطني افريقيا الوسطى وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من مدينة اسطنبول التركية”.

وكان وزير الصحة التونسي علي مرابط أعلن في تصريح تلفزيوني عن إجراء اختبارات لشاب عمره 32 عاما من الكونغو الديمقراطية قادما عبر مطار اسطنبول لافتاً إلى أن التقطيع الجيني أثبت أنه حامل للأوميكرون.

وأكد المرابط أنه تم إجراء التحاليل لكل من رافقه والمخالطين له بالطائرة وكانت سلبية.

يذكر أن المتحور أوميكرون رصد أول مرة في جنوب افريقيا وصنفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق.