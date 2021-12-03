براءة اختراع روسية في مجال حماية المركبات الفضائية

موسكو-سانا

سجلت أكاديمية بطرس الأكبر التابعة لوزارة الدفاع الروسية براءة اختراع جديدة تتعلق بطريقة لحماية المركبات الفضائية من الحطام الفضائي.

وذكرت وكالة تاس أن الطريقة الجديدة تعتمد في حماية المركبات الفضائية على جهاز سيوفر تأثيراً حركياً على الحطام الفضائي بواسطة مقذوفات خاصة تطلق نحوها من مسرع كهرومغناطيسي سيطلق إلى مدارات الأرض.

ولفتت الوكالة إلى أن الجهاز المذكور سيعمل بشكل مستقل وفي مدارات معينة في الفضاء ما يمكنه من التعامل مع أجسام الحطام الفضائي التي قد تشكل خطراً على المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية وذلك من خلال إطلاقه مقذوفات بلاستيكية ومقذوفات لزجة نحو أجسام الحطام الفضائي والتحام هذه المقذوفات بالأجسام بشكل يساعد على تغيير مسارها في الفضاء وتقليل احتمالية تفككها إلى شظايا قد تشكل خطراً على المركبات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة (روس كوسموس) الروسية كانت قد سجلت سابقاً براءة اختراع أيضاً تتعلق بطريقة فريدة لتنظيف مدارات الأرض من النفايات الفضائية وتعتمد هذه الطريقة على كيس شبكي مخروطي الشكل يتحرك في الفضاء موصولاً بمركبات أو أقمار صناعية خاصة.