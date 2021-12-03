بيان مشترك حول الوقاية من استخدام الانترنت لأغراض إرهابية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن صدور بيان مشترك بشأن منع ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية على هامش الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أستوكهولم.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا الاتحادية وطاجيكستان أعربوا عن القلق البالغ إزاء الهجمات الإرهابية التي وقعت في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخارجها وإزاء الاستخدام المتزايد للإنترنت لأغراض إرهابية بما في ذلك عبر التغطية الحية للهجمات الإرهابية.

وأضاف البيان المشترك بحسب ما نقلت الخارجية الروسية “إننا نؤكد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا مبرر له مهما كانت دوافعه وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه”.

كما جدد البيان الالتزام بالحفاظ على الوحدة في المكافحة الدولية للإرهاب مع الاعتراف بالدور المركزي والتنسيقي للأمم المتحدة في هذا الشأن ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وخلص البيان إلى أن الهياكل التنفيذية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ينبغي أن تستمر في مساعدة الدول المشاركة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال منع الإرهاب ومكافحته لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعم تطوير التفاعل بينها وبين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الجبهة الدولية في مكافحة الإرهاب.