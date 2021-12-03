ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا

أنقرة-سانا

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعاً بلغ 21.31 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحسب بيانات اقتصادية جديدة.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن هيئة الإحصاء قولها في بيانات نشرتها اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 19.82 بالمئة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي وبنسبة 21.31 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأضافت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.31 بالمئة على أساس شهري كما سجل مؤشر أسعار المنتجين داخل البلاد ارتفاعاً بنسبة 9.99 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 54.62 بالمئة على أساس سنوي.