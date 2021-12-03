اجتماعات الجولة 7 من مفاوضات فيينا النووية الأسبوع المقبل

فيينا-سانا

أعلن مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا علي باقري كني تأجيل الجولة السابعة من المفاوضات إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لوفود الدول المشاركة للتشاور في عواصمها.

وأبلغ باقري كني الصحفيين في فيينا قبيل توجهه إلى طهران اليوم أن “اجتماع اليوم للجنة المشتركة للاتفاق النووي شهد تقديم تقييم موجز للمحادثات الأخيرة في فيينا” موضحاً أنه “تم التأكيد على أن مقترحات إيران بشأن رفع العقوبات غير الشرعية والظالمة والموضوع النووي مطروحة على الطاولة حيث رأت الأطراف الأخرى ضرورة استشارة عواصمها لتقديم إجابات موثقة وموضوعية على المقترحات الإيرانية”.

وأضاف باقري كني “بناء على ذلك أتيحت للأطراف الأخرى فرصة لاستئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل بعد التشاور مع عواصمها”.

من جانبه وصف منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران انريكي مورا الجولة الراهنة من المحادثات بأنها اتسمت بـ “الواقعية” مضيفاً “بدأنا مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد”.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مباحثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الهدف من مشاركة بلاده في أي مفاوضات إنهاء العقوبات التي تنتهك الاتفاق النووي مشيراً إلى أن الخبراء الإيرانيين يجرون محادثات فنية ومتخصصة في إطار لجنة إنهاء العقوبات ولجنة الإجراءات النووية.

واستؤنفت الاثنين الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني بين إيران والقوى الكبرى مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض على إيران دفعة واحدة مقابل عودتها إلى الالتزام الكامل بنص الاتفاق.