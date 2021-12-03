روسيا تطالب الناتو بتقديم ضمانات عاجلة بعدم التوسع شرقاً

موسكو-سانا

طالب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف حلف الناتو بتقديم ضمانات عاجلة وموثقة بعدم التوسع نحو الشرق إلى الحدود الروسية.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية أشار أوشاكوف للصحفيين اليوم إلى أن الغرب أعطى الوعود الشفهية للاتحاد السوفييتي ولروسيا من بعده بأن الهياكل العسكرية للناتو لن تتوسع إلى الشرق لكن اتضح أن هذه التأكيدات اللفظية لا قيمة لها وبالتالي لا بد من أن تكون هناك اتفاقات مثبتة على الورق.

وبخصوص لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أعلن أوشاكوف أن هذا اللقاء سيكون بعد زيارة الرئيس بوتين للهند المقررة في السادس من الشهر الحالي.

وقال أوشاكوف “نحن نعمل على إمكانية الاتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي عبر تقنية الفيديو علاوة على ذلك يمكن القول إن هذا الاتصال سيكون في المستقبل القريب جداً في الأيام القليلة المقبلة” معرباً عن اعتقاده أن من الأفضل انتظار الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية نقلاً عن مصادر لم تحددها بأن اللقاء المحتمل بين بوتين وبايدن قد يتم في السابع من الشهر الجاري.

وبشأن زيارة الهند أوضح أوشاكوف “أن بوتين سيزور الهند يوم الـ 6 من كانون الأول الحالي وسيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي” مشيراً إلى أن هذه المباحثات ستكون دون الروتين البروتوكولي مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

ولفت أوشاكوف إلى أن الوفد الذي سيرافق بوتين في زيارته إلى الهند سيضم وزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو إضافة إلى رئيس شركة (روسنفط) إيغور سيتشين لأنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقات حول التعاون في مجال الطاقة.