بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. انطلاق منافسات البطولة المحلية الخامسة الخاصة بالمعاقين

حماة-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة وتحت شعار “بالهمة منوصل للقمة” أطلقت مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري اليوم البطولة المحلية الخامسة بمشاركة رياضيين من مختلف المحافظات السورية.

وتضمن اليوم الأول للبطولة سباقاً للدراجات في محافظة إدلب حيث انطلق الرياضيون من جانب المدخل الشمالي لمدينة خان شيخون سالكين الأوتستراد الدولي وصولاً إلى محافظة حماة حيث تم تكريم الفائزين الأوائل عند نقطة الوصول.

وفي حماة أيضاً أقامت مؤسسة الأولمبياد سباق ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أكثر من 500 لاعب انطلقوا من أمام مبنى فرع الحزب وصولاً إلى مبنى المحافظة في ساحة العاصي.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مسؤول الأنشطة الرياضية في الأولمبياد الخاص السوري طلال مارتيني أن إقامة البطولة المحلية الخامسة تتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر كانون الأول من كل عام وتهدف إلى دمج هذه الفئة المهمة في المجتمع وزيادة تفاعلها من خلال مشاركة رياضيين من مختلف المحافظات مبيناً أنه ستتم إقامة نشاطات رياضية كل يوم جمعة على مدار شهرين حيث ستقام بطولة بكرتي الطائرة واليد في حماة يوم الجمعة المقبل.

من جهته أشار رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون إلى أن اللجنة ستقدم كل إمكاناتها من أجل إنجاح منافسات البطولة المحلية الخامسة سواء من خلال عدد المشاركين أو الصالات الرياضية التي ستكون جاهزة لاستضافة الأنشطة بهدف إنجاح هذه الفعالية لأنها تسلط الضوء على فئة مهمة بالمجتمع مبيناً أن الاتحاد الرياضي العام وقع مؤخراً مذكرة تعاون مع الأولمبياد الخاص السوري بهدف توحيد الجهود لدعم المعاقين في سورية بأنشطة رياضية متنوعة.

سالم الحسين

حماة

إدلب