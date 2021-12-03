بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. ماراثون رياضي في طرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص بطرطوس بالتعاون مع فرع الاتحاد الرياضي والمجلس الفرعي للإعاقة بالمحافظة ماراثوناً رياضياً على الكورنيش البحري للأطفال من ذوي الإعاقة وعدد من الأطفال الأصحاء.

وانطلق الماراثون من ساحة المهرجانات وصولاً إلى مركز النقطة الطبية على الكورنيش البحري بمسافة 400 متر.

المشرفة على مبادرات الأولمبياد الخاص بطرطوس رغداء حسين قالت لمراسلة سانا: إن الفعالية تأتي للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة والتعبير عنها بممارسة مختلف الأنشطة المجتمعية ومن بينها الرياضة انطلاقاً من أهمية الدمج المجتمعي لهم والتوعية بحقوق هذه الشريحة التي لا يمكن لأحد إنكار وجودها وقدراتها رغم الاختلاف بنوع وشكل الإعاقة مشيرة إلى أن مشاركة الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على ميداليات في البطولات المحلية والخارجية أعطت الماراثون صبغة المنافسة القوية.

بدوره بين أمين عام المجلس الفرعي للإعاقة بطرطوس مدين تفاحة أن الماراثون هو تأكيد على حالة الدمج المجتمعية لذوي الإعاقة مع أقرانهم العاديين بمختلف الأنشطة الاجتماعية المختلفة التي تتناسب مع وضعهم في حال توافرت لهم الظروف الملائمة.

وعبر عدد من أهالي الأطفال المشاركين عن أهمية هذه الأنشطة التي تعمل على خلق التوازن فيما بينهم واكتشاف كل منهم لمقدرات الآخر مع الاستفادة من حالة التلاقي التي تكسر حاجز الخوف وتجمع بين الأطفال واليافعين والشباب.

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