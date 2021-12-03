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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب نابلس

2021-12-03

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت رفضاً للاستيطان ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

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