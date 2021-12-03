بيلاروس سترد على الغرب بحزمة عقوبات جوابية اقتصادية

مينسك-سانا

أعلنت حكومة بيلاروس أنها ستتبنى حزمة عقوبات جوابية اقتصادية على الدول الغربية في الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو قوله للصحفيين اليوم بعد لقاء مع رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو “لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي وسنقدمها في الأيام المقبلة رداً على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا” مشيراً إلى أن القائمة ستكون كبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروس بسبب مزاعم “انتهاك حقوق الإنسان وأزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والدول الأوروبية”.