إيران: هدفنا من المشاركة في أي مفاوضات إنهاء العقوبات

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفياً اليوم مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ملف المفاوضات الحالية في فيينا.

ووصف عبد اللهيان هذه المفاوضات رغم بطئها بأنها جيدة وقال إن الوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل على طاولة المفاوضات والهدف من المشاركة في أي منها هو الإنهاء التام للعقوبات التي تنتهك الاتفاق النووي.

وأكد التزام بلاده بالتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيراً إلى أن الخبراء الإيرانيين يجرون محادثات فنية ومتخصصة في إطار لجنة إنهاء العقوبات ولجنة الإجراءات النووية.

بدوره أعرب بوريل عن ارتياحه لبدء المفاوضات واستعداده وزملائه في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حل المشكلة واصفاً هذا الحدث بالمهم لافتاً إلى أن جميع الوفود المفاوضة ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وخاصة إيران تعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق.