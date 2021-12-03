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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أم الفحم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

2021-12-03

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