وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أم الفحم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
17 فريقاً سورياً إلى النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا
2021-12-02
وزير الزراعة اللبناني: ضرورة تمتين العلاقات الأخوية مع سورية
2021-12-02
سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ (أيوفي) في البحرين
2021-12-02
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل
2021-12-01
مباحثات سورية روسية في موسكو تتناول ملف التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة السورية الروسية
2021-12-01
مباحثات لتطوير العلاقات البرلمانية السورية البيلاروسية
2021-12-01
السفير خضور: سورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع منظمة (اليونيدو)
2021-12-01
محليات
الحرارة حول معدلاتها وضباب في المناطق الداخلية
2021-12-03
سيدة توظف مهارتها اليدوية بمشروع متناهي الصغر لتصنيع الشوكولا
2021-12-03
إخماد حريق ضمن محل ألعاب وكلف خياطة خلف الجامع الأموي بدمشق
2021-12-02
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وأجواء باردة ليلاً
2021-12-02
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: مواجهة المشاريع الصهيوأميركية بالفكر والنضال السياسي
2021-12-02
القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بحماة
2021-12-02
(مجلس السلام).. فعالية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
2021-12-02
رياضة
برونزية لسورية في بطولة آسيا للجودو
2021-12-02
ديمبلي يحسم مصيره بالرحيل عن برشلونة
2021-12-02
صربيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس ديفيز
2021-12-02
صربيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس ديفيز
2021-12-02
اللجنة الأولمبية السورية تتضامن مع الصين في مواجهة حملة الابتزاز الأمريكية
2021-12-02
حطين يلتقي جبلة في الجولة الثامنة بدوري كرة القدم للشباب
2021-12-02
صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
2021-12-02
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-03
الوزير قطنا: معرض المنتجات الإيرانية يضم معدات مهمة في المجال الزراعي يمكن الاستفادة منها
2021-12-02
40 شركة غذائية وكيميائية وكهربائية وألبسة في مهرجان صنع في سورية بالزبداني
2021-12-02
هبوط أسعار النفط
2021-12-02
أردوغان يعين وزيراً جديداً للخزانة والمالية في محاولة لوقف تراجع الليرة
2021-12-02
افتتاح بازار (أعمالنا اليدوية رمز ثقافتنا)-فيديو
2021-12-02
أوبك بلس تتفق على الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في كانون الثاني
2021-12-02
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