غوغل تدعم أجهزة أندرويد بميزات جديدة

نيويورك-سانا

أعلنت شركة غوغل أن أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية ستحصل على ميزات إضافية لجعل تلك الأجهزة أكثر فائدة للمستخدمين.

وقالت الشركة في بيان لها إن من بين أبرز الميزات الجديدة التي ستحصل عليها أنظمة أندرويد في الهواتف هي ميزة “المفتاح الرقمي للسيارة” والتي تساعد في التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف.

وبينت غوغل إن هذه الميزة ستعمل حاليا مع سيارات بي إم دبليو فقط ومع عدة هواتف بينها “بيكسل6″ و”برو6″ و”سامسونغ غالاكسي اس2” مشيرة إلى أنه ستصل مستقبلا لشريحة أوسع من السيارات والهواتف.

وطورت غوغل أيضا حسب البيان نفسه خدمات “فاميلي بيل” والتي يمكن من خلالها تعيين الهواتف وأجهزة المنازل الذكية لتساعد المستخدم على الحصول على تنبيهات تذكره بالقيام بمهام معينة على مدار اليوم.