3 كانون أول 1956 – إتمام انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من مصر وذلك بعد فشل ما عرف باسم العدوان الثلاثي

دمشق-سانا

1586 – البحار والمستكشف الإنجليزي السير توماس هيريوت يكتشف نبات البطاطس في كولومبيا بأمريكا الجنوبية.

1621 -عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به.

1922 -بدء عروض فيلم “قصة البحر” في إحدى قاعات العرض السينمائي في نيويورك وهو أول فيلم سينمائي بالألوان.

1956 – إتمام انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من مصر وذلك بعد فشل ما عرف باسم العدوان الثلاثي والذي شنته الدولتان مع إسرائيل.

1958 -إندونيسيا تؤمم المصالح الهولندية في أراضيها.

1973 -الأمم المتحدة تصدر قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

1984 -انفجار بمصنع شركة “يونيون كاربايد” الكيميائي في مدينة بهوبال

الهندية يودي بحياة 3800 شخص وتضرر ما بين 150000 إلى 600000 نسمة واشتهرت الحادثة باسم كارثة بوبال وهي من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ من حيث عدد المتضررين.

1987 – الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بأغلبية 129 صوتا على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

1992 – مجلس الأمن الدولي يوافق على التدخل العسكري في الصومال بقيادة الولايات المتحدة وذلك لوقف الحرب الأهلية هناك بعد انهيار حكومة الرئيس محمد سياد بري.

من مواليد هذا اليوم..

1886 – كارل مان سيغبان.. عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.

1899 – هاياتو إيكيدا رئيس وزراء اليابان.

1933 – بول كروتزن.. عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.

من وفيات هذا اليوم..

1894 – روبرت لويس ستيفنسون.. روائي إسكتلندي.

2001 – خوان خوسيه أريولا.. كاتب مكسيكي.

2013 – أحمد فؤاد نجم.. شاعر مصري.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لذوي الاعاقة.

اليوم العالمي للغات الباسكية.