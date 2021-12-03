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الحرارة حول معدلاتها وضباب في المناطق الداخلية

2021-12-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وبارداً ليلاً في أغلب المناطق محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة….

  الجمعة السبت الاحد
دمشق 17/7 17/6 20/6
القنيطرة 14/6 14/6 15/6
درعا 19/8 21/9 20/9
السويداء 15/8 17/8 16/8
حمص 17/5 16/4 16/5
حماة 16/5 16/4 16/5
الحسكة 15/3 15/4 17/4
اللاذقية 19/14 20/14 17/13
طرطوس 21/14 21/14 19/13
حلب 15/3 15/4 15/4
ادلب 15/3 15/3 15/4
دير الزور 17/7 17/8 18/7
الرقة 16/7 18/8 17/7

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