إيران متمسكة برفع الحظر الأمريكي عنها دفعة واحدة

فيينا-سانا

طالبت إيران بأن يكون رفع الحظر الأمريكي المفروض عليها دفعة واحدة وليس تدريجيا مجددة التأكيد على جدية موقفها في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا علي باقرى كني قوله في تصريح صحفي اليوم إن رفع الحظر يجب أن يكون دفعة واحدة وليس خطوة بخطوة كاشفا عن أن هناك وثيقة ثالثة ستقدم للطرف الاخر حول فترة التحقق من رفع الحظر.

واوضح باقري كني “لدينا ثلاث وثائق .. ولم يتم تسليم الوثيقة الثالثة للطرف الآخر بعد” مبينا أن “الوثيقة الثالثة التي ستعرض على الطرف الاخر تتضمن وجهات نظر ايران حول فترة التحقق من رفع الحظر”.

ووصف كبير المفاوضين الايرانيين تقديم بلاده وثائق إلى الجانب الآخر حول رفع الحظر والمسائل النووية بأنه مؤشر على جدية ايران في مفاوضات فيينا.

وقدم الوفد الإيراني في فيينا الليلة الماضية وثيقتين للجانب الآخر تتضمن رفع الحظر والقضايا النووية.

يشار الى ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة اربعة زائد واحد في فيينا بدأت رسميا يوم الاثنين الماضي.