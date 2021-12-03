روسيا: نهج الغرب أدى لتدهور الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلبي ويتدهور باستمرار بسبب “النهج الوقح” للدول الغربية التي تستخدم المنظمة لتحقيق أهدافها وغاياتها.

ونقلت وكالة تاس عن المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين قوله اليوم إن “موسكو لا تلمس في الوقت الراهن أي مبرر لتعديل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” مضيفاً: “لسوء الحظ وبسبب النهج الوقح للغرب فإن الوضع في المنظمة يتدهور باستمرار مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن دور المنظمة يتغير والمعاهدة الدولية تستخدم بشكل متزايد من قبل الغرب لتحقيق أهدافه وغاياته”.

وأضاف شولغين: “لقد فقدت ثقافة الإجماع منذ فترة طويلة إذ يتم رسم كل قرار جوهري مهم بألوان سياسية متباينة” مبيناً أن “هناك طلباً كبيراً بين الدول المشاركة للتغلب على هذا الوضع السلبي”.

وقال المندوب الروسي: “نعتقد أنه يمكن إزالة أي عقبة مصطنعة ولكن الشرط الضروري لذلك هو حسن نية الدول المشاركة واستعدادها للاستماع وقبول حجج بعضها البعض والعمل بالمراعاة المتبادلة لمصالح الأطراف واحترام هدف مشترك وهو تعزيز الاتفاقية”.

وشدد شولغين على أن “روسيا في هذه الحالة تقف إلى جانب أن الفطرة السليمة يجب أن تسود في النهاية ولهذا فليس من الضروري تغيير جوهر الاتفاقية وما عليكم سوى التمسك بروحها وبنودها”.

وكانت روسيا انتقدت مراراً مواصلة الدول الغربية تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واستخدام سلطتها لفرض رؤيتها ومصالحها مشيرة إلى أن تقارير المنظمة حيال سورية خير دليل على ذلك.