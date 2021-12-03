فرنسا ترفض مقترحاً بريطانياً لتسيير دوريات مشتركة على أراضيها

باريس-سانا

رفضت فرنسا اليوم اقتراحاً بريطانياً يقضي بتسيير “دوريات مشتركة” على أراضيها من أجل منع إبحار المهاجرين نحو بريطانيا وذلك في أحدث تطورات الخلاف بين البلدين إثر غرق عشرات المهاجرين مؤخراً في بحر المانش الفاصل بينهما.

وذكرت فرانس برس أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس كتب في رسالة وجهها إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون “لا يمكننا أن نقبل قيام شرطة أو جنود بريطانيين بدوريات في سواحلنا فهذا ينتقص من سيادتنا” مشيراً إلى أن “أكثر من 700 من عناصر الشرطة والدرك يقومون بمسح ساحل أوبال شمال البلاد يومياً لمنع قوارب متداعية من الابحار باتجاه إنكلترا”.

وذكر كاستيكس رئيس الوزراء البريطاني بأن “بعض هذه العمليات تتم بمساهمة مالية من حكومتكم بموجب اتفاقيات التعاون المبرمة بيننا”.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي “مع ذلك فإن هذه الجهود تسمح باحتواء الظاهرة فقط وليس توفير حل دائم” داعياً بريطانيا إلى فتح “سبل هجرة قانونية لمن لديهم أسباب مشروعة للسعي في الذهاب” إلى هذا البلد.

وكان جونسون قدم هذا الاقتراح خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 25 تشرين الثاني غداة غرق سفينة مهاجرين في بحر المانش أسفر عن مصرع 27 شخصاً.

وإثر الحادث المذكور تبادلت كل من لندن وباريس الاتهامات بشأن المسؤولية عن قضية المهاجرين عبر القوارب في بحر المانش.