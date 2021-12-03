استشهاد يمني واصابة 12 بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب 12 آخرون جراء استهداف جيش النظام السعودي اليوم المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن قوات العدوان السعودي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين.

كما أصيب 7 يمنيين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بالمحافظة نفسها فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ما تسبب في وقوع أضرار بالممتلكات العامة.

وكان ثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب 12 آخرون امس بنيران قوات العدوان السعودي في صعدة.

إلى ذلك جدد طيران العدوان السعودي غاراته على العاصمة صنعاء وعدة محافظات اخرى حيث استهدف في صنعاء مناطق الجمنة والنهدين وبني الحارث ومحيط مطار صنعاء الدولي.

كما استهدف طيران العدوان السعودي بغاراته محافظات مأرب والحديدة وصعدة وحجة.

وفي سياق متصل سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 77 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من بين الخروقات زحفا على الجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الجبلية وتحليقا مكثفا للطائرات التجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة اضافة الى 28 خرقا بقصف مدفعي و13 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الاول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.