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عشرات المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية

2021-12-02

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال مساء اليوم البلدة القديمة في القدس المحتلة ونفذوا جولات استفزازية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين وأجبرتهم على إغلاق محالهم التجارية وإخلاء الشوارع تزامناً مع تنفيذ عشرات المستوطنين جولات وطقوس استفزازية في منطقة القصور الأموية المطلة على المسجد الأقصى المبارك وفي ساحتي باب العمود وباب الحديد.

وجدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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