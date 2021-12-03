ضبط منشأة لتصنيع الزيت المغشوش في اللاذقية وإيقاف الفاعلين

اللاذقية-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي باللاذقية منشأة لتصنيع مادة زيت القلي المغشوش وأوقف أربعة أشخاص يقومون بتصنيع الزيت ضمن هذه المنشأة ووضع ماركة مزورة عليها وبيعها للمحلات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية تمكن من ضبط المنشأة وأوقف المدعوين “حسين . ا” و”منير . ا” و”أحمد. ع” و”أحمد . ا” وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تصنيع مادة زيت القلي المغشوش ضمن منشأة معدة لتصنيع المنظفات عائدة لأحدهم ضمن مدينة اللاذقية والذي يأخذ منهم مبلغاً مالياً وقدره ستمئة ألف ليرة سورية مقابل السماح لهم بالعمل ضمن محله.

وأضافت الوزارة، إن المدعوين يقومون بخلط مياه الشرب بصبغة غذائية ملونة وتعبئتها بعبوات بلاستيكية ووضع لصاقات مزورة لماركة معروفة على هذه العبوات يتم طباعتها لدى مطبعة في مدينة حلب ثم يقومون ببيع طرود الزيت المغشوش لعدة محلات في مدينة اللاذقية وريفها وفي محافظتي حلب وحماة أيضاً بسعر مائة ألف ليرة سورية للطرد الواحد وتزويد أصحاب المحلات بفواتير وهمية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 58 عبوة زيت مغشوشة وسلمت المصادرات إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم تشميع المنشأة المذكورة مبينة أن التحقيقات والأبحاث مازالت مستمرة عن باقي المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.