الوزير قطنا: معرض المنتجات الإيرانية يضم معدات مهمة في المجال الزراعي يمكن الاستفادة منها

دمشق-سانا

تتواصل فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني الذي انطلق في الـ 29 من الشهر الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.

وخلال زيارته للمعرض مساء اليوم أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ان هناك الكثير من المنتجات التي يمكن الاستفادة منها في الجانب الزراعي ويجب أن تكون نواة للتعاون مشيراً إلى ضرورة السعي لتسهيل جميع الاجراءات لتعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري.

وأوضح الوزير أنه من أهم المعروضات طائرات “دراون” التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية وإطفاء الحرائق والكشف عن أماكن وجودها إضافة إلى عدادات المياه المؤتمتة التي يمكن أن تركب على الآبار لتنظيم استجرار الموارد المائية من المياه الجوفية والأسمدة ومنتجات الحليب ومعامل وشركات إقامة الزراعات المحمية وشركات الري الحديث وألبسة الإطفاء لاستخدامها في إطفاء الحرائق في الغابات.

من جانبه قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني أنه بغية إقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد علينا عرض إمكانياتنا وطاقتنا وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا دور في إعادة إعمار سورية منوهاً بالإقبال الذي شهده المعرض.

ويستمر المعرض الذي تقيمه شركة المعارض الدولية الإيرانية الحكومية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سورية إلى يوم غد الجمعة.

علي عجيب