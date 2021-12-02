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2021-12-02

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إخماد حريق ضمن محل ألعاب وكلف خياطة خلف الجامع الأموي بدمشق

دمشق-سانا أخمد عناصر فوج اطفاء دمشق اليوم حريقاً نشب ضمن محل ألعاب وكلف خياطة خلف …

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