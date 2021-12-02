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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الزراعة اللبناني: ضرورة تمتين العلاقات الأخوية مع سورية
2021-12-02
سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ (أيوفي) في البحرين
2021-12-02
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل
2021-12-01
مباحثات سورية روسية في موسكو تتناول ملف التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة السورية الروسية
2021-12-01
مباحثات لتطوير العلاقات البرلمانية السورية البيلاروسية
2021-12-01
السفير خضور: سورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع منظمة (اليونيدو)
2021-12-01
البطريرك يازجي: العالم العربي يجب أن يبقى يداً واحدة
2021-12-01
محليات
إخماد حريق ضمن محل ألعاب وكلف خياطة خلف الجامع الأموي بدمشق
2021-12-02
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وأجواء باردة ليلاً
2021-12-02
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: مواجهة المشاريع الصهيوأميركية بالفكر والنضال السياسي
2021-12-02
القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بحماة
2021-12-02
(مجلس السلام).. فعالية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
2021-12-02
أنشطة تجارية واقتصادية واعدة.. المنطقة الحرة السورية الأردنية تبدأ باستقبال طلبات المستثمرين- فيديو
2021-12-02
افتتاح واحدة من أكبر مغارات الميلاد في سورية
2021-12-02
رياضة
ديمبلي يحسم مصيره بالرحيل عن برشلونة
2021-12-02
صربيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس ديفيز
2021-12-02
صربيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس ديفيز
2021-12-02
اللجنة الأولمبية السورية تتضامن مع الصين في مواجهة حملة الابتزاز الأمريكية
2021-12-02
حطين يلتقي جبلة في الجولة الثامنة بدوري كرة القدم للشباب
2021-12-02
صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
2021-12-02
ليفربول يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-12-01
اقتصاد
40 شركة غذائية وكيميائية وكهربائية وألبسة في مهرجان صنع في سورية بالزبداني
2021-12-02
هبوط أسعار النفط
2021-12-02
أردوغان يعين وزيراً جديداً للخزانة والمالية في محاولة لوقف تراجع الليرة
2021-12-02
افتتاح بازار (أعمالنا اليدوية رمز ثقافتنا)
2021-12-02
أوبك بلس تتفق على الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في كانون الثاني
2021-12-02
وصول أول قطار إلى عدرا الصناعية بعد إنجاز الربط السككي
2021-12-02
المجلس الأعلى للاستثمار: تسهيلات لتنفيذ المشاريع المرخصة في زمنها المحدد
2021-12-02
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