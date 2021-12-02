بيلاروس ستتخذ إجراءات صارمة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي

مينسك-سانا

أعلنت بيلاروس عزمها اتخاذ إجراءات صارمة ردا على تبني الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضدها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية البيلاروسية قولها في بيان “سنتخذ إجراءات صارمة ومتكافئة ومناسبة في سياق الرد” مضيفة أن “الهدف من هذه السياسة الأوروبية هو خنق بيلاروس اقتصاديًا وجعل حياة البيلاروسيين صعبة قدر الإمكان”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرغم من الإجراءات التي تتخذها مينسك للحد من الهجرة غير الشرعية متجاهلا أصلا أسباب أزمة الهجرة” مبينة أن “حزمة العقوبات الجديدة تشمل الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة بل فقط من دافع الرغبة في التخلص من المنافسين”.

وتعليقا على العقوبات الجديدة ضد بيلاروس وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضد بيلاروس بأنها “غير عادلة”.

وكتب فولودين في قناته على تليغرام أن “قرار الاتحاد الأوروبي غير عادل وقاس على اللاجئين.. لقد حل الشتاء ما يعني أن الظروف على الحدود تزداد صعوبة كل يوم”.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضوا اليوم حزمة عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في بيلاروس بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.