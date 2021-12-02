النرويج تسجل أكبر حصيلة إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون

أوسلو-سانا

أعلنت النرويج اليوم تسجيل خمسين اصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) وذلك في أكبر حصيلة تم رصدها في العالم حتى الآن.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن المعهد النرويجي للصحة العامة قوله إن الإصابات جميعها سجلت في العاصمة أوسلو مبيناً أن جميع الحالات التي تم رصدها مرتبطة بحفلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وحثت السلطات المحلية في أوسلو اليوم الأشخاص الذين زاروا مطعمين على إجراء اختبارات حيث كان أحدهما المكان الذي أقيم فيه حفل عيد الميلاد متوقعة تسجيل المزيد من الإصابات.

يذكر أنه تجري العادة في الدول الاسكندنافية أن تقيم الشركات والجمعيات والأفراد حفلات أعياد الميلاد في الأسابيع التي تسبق ليلة عيد الميلاد.

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