لجنة دعم الشعب الفلسطيني: مواجهة المشاريع الصهيوأميركية بالفكر والنضال السياسي

دمشق-سانا

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ضرورة التوجه نحو الشباب الوطني والعربي في كل مكان وتعزيز وعيهم بالمشاريع الصهيوأميركية في المنطقة وضرورة مواجهتها بالفكر والعقيدة والنضال السياسي.

وجددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط إدانتها هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال وتنفيذ الأجندات الصهيوأميركية في المنطقة مشددة على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام التام بمسيرة الصمود والمواجهة حتى تحقيق الانتصار الحتمي على العدو الصهيوني والإرهاب وأدواته.

ونوهت اللجنة بصمود الشعب السوري الذي لا يزال يواجه حرباً كونية بأشكال مختلفة ويقدم التضحيات موجهة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

علي عجيب

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