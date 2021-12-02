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القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بحماة

2021-12-02

حماة-سانا

ألقى مركز الأمن الجنائي في منطقة سلمية بمحافظة حماة القبض على أربعة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وفي إطار البحث والمتابعة تمكن مركز الأمن الجنائي في سلمية بحماة من القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 146 حبة كبتاغون مخدر وبندقية حربية وقنبلة ومسدساً حربياً وكميات من الحشيش المخدر.

وبينت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على ترويج وتعاطي المواد المخدرة في محافظة حماة واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.

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