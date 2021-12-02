المجلس الأعلى للاستثمار: تسهيلات لتنفيذ المشاريع المرخصة في زمنها المحدد

دمشق-سانا

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي منحت إجازة الترخيص وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية.

وشدد المجلس على الاستمرار بتقديم التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد واستعرض طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

وطلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ لعرضها على المستثمرين وضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع والالتزام به بهدف الاستفادة من الميزات التي منحها القانون داعياً الهيئة للتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً موضحاً أهمية التوسع بإقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

متابعة أخبار سانا على تلغرامhttps://t.me/SyrianArabNewsAgency