روسيا تعرب عن أملها بحدوث تواصل قريب بين بوتين وبايدن

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن أملها بحدوث تواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف “لقناة روسيا 1”.. أتمنى أن يتم تواصل بين الرئيسين في الأيام القادمة مشيرا إلى عدم وجود تاريخ محدد للقاء وإلى صعوبات في مواءمة روزنامة الرئيسين.

ولفت ريابكوف إلى وجود تعليمات للفرق من أجل العمل على الاستقرار وعدم تأزم الوضع.

يذكر أن مدينة جنيف استضافت أول قمة بين بوتين وبايدن في حزيران الماضي وذلك عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة واتفق الزعيمان حينها على اتخاذ عدد من إجراءات تطبيع العلاقات بين البلدين وتخفيف حدة التوتر بينهما.