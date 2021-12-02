صيانة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية بحمص

حمص-سانا

باشرت ورشات الشركة العامة لكهرباء حمص عمليات إصلاح الأعطال الناجمة عن الأحوال الجوية والأمطار القوية التي شهدتها المحافظة أمس وأدت إلى خروج بعض خطوط التوتر عن العمل.

وبين مدير الشركة المهندس صالح عمران لمراسلة سانا أن ورشات الشركة استكملت عمليات الإصلاح لخطوط 20ك.ف “الحرفيين -غزالة-الناصرية-شمسين” مزدوج 1 تير معلة 1/ فيما تواصل عمليات إصلاح خط فحم الكوك وتفريعة لويبدة.

وأشار عمران إلى أن الاحوال الجوية تسببت بسقوط برج متوسط مع عامود خشبي توتر متوسط على تفريعة الغنطو وسقوط عمود خشبي توتر متوسط وميلان اخر على خط القبو وتستكمل الورشات عملها اليوم لإعادة كل الخطوط للخدمة مبينا أنه بالنسبة لأعطال التوتر المنخفض كانت متفرقة ومتنوعة ضمن المحافظة ريفا ومدينة وتم إصلاح أغلبها.

وشهدت حمص أمس هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 22 مم في قلعة الحصن ومرمريتا 19 مم والناصرة 17 مم وشين 8 مم والعريضة 7 مم وتلكلخ 1 مم نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى مرفق بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة.

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