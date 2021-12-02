نشاطات متنوعة بالسويداء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

السويداء-سانا

نظمت جمعية براعم لرعاية الطفولة بالسويداء اليوم بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى خلال الفعالية التي شارك فيها 32 طفلا من ذوي الإعاقة وأقرانهم غرس أشجار ضمن أصص في مقر الجمعية من قبل الأطفال بمساعدة الأهالي وإقامة أنشطة ترفيهية “ألعاب .. رقصات ..موسيقا” ومعرض فني في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مع تعريف الأهالي بعمل مركز التدريب المهني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص لمراسل سانا إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاهتمام والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة التشاركية بذلك مع العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بهم.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية براعم لرعاية الطفولة بالسويداء فراس زهر الدين إلى أن الفعالية تتماشى مع الجهود المبذولة لتسليط الضوء على شريحة الأطفال من ذوي الإعاقة وضرورة الاهتمام بهم ودعمهم وإشراكهم بمختلف النشاطات.

فيما ذكرت مسؤولة برنامج التأهيل المنزلي لذوي الإعاقة في الجمعية مادلين شقير أن الفعالية أتاحت الفرصة لاجتماع الأطفال مع ذويهم للقيام بعمل مشترك من خلال زراعة الغراس وذلك للتأكيد على دور الرعاية والمتابعة في نمو هؤلاء الأطفال لإظهار أقصى ما لديهم من إمكانيات.

وتحتفل دول العالم في الثالث من كانون الأول كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

عمر الطويل

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