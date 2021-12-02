كهرباء حماة تجري أعمال صيانة لعدد من محطات التحويل

حماة-سانا

أجرت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء حماة خلال الأسبوع الماضي أعمال صيانة لعدد من محطات التحويل الكهربائي باستطاعة 66/20 ك ف في كل من مصياف والاسمنت وحماة غرب وعين اللوزة لمواجهة الحمولات الكبيرة والحد من الفصولات الطارئة.

وبين مدير عام الشركة المهندس أحمد اليوسف لمراسلة سانا أن الأعمال تضمنت تجهيز قواطع آلية 20ك.ف في محطة تحويل مصياف وإصلاح وصيانة قواطع 20 ك.ف آلية لخلايا 20ك.ف لزوم محطات تحويل الاسمنت حماة غرب عين اللوزة وصيانة قاطع 20ك.ف مع تركيب علب نهاية على محولة التأريض في محطة تحويل عين اللوزة وإعادة المحولة 20/66 ك.ف للخدمة.

وأوضح أن الورشات نفذت أعمال صيانة لمراكز التحويل في مختلف مناطق المحافظة شملت صيانة لوحة التوتر المنخفض في مركز تحويل عمر بن الخطاب وإصلاح قواطع توتر منخفض استطاعة 1250 أمبير عدد 3 واستبدال قواطع توتر منخفض بدل محروق في مركز تحويل معرين الجبل استطاعة 800 أمبير.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تركيب 3 محولات بدل محولات محروقة استطاعة كل منها 400 ك.ف.أ في قرى خطاب شيزر أصيلة فضلا عن تركيب محولة استطاعة 630 ك.ف.أ في بلدة الصورة وإنشاء واستثمار مركز تحويل استطاعة 1000 ك.ف.أ في حي الحميدية بمدينة حماة إضافة إلى إصلاح كل الأعطال الكهربائية على شبكات التوتر المنخفض من قبل مكاتب الطوارئ بالمحافظة.