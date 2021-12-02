تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية في شارع حمص بسلمية

حماة-سانا

أنجز مجلس مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي أعمال تركيب وحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية وذلك في شارع حمص على امتداد نحو 1000 متر في المدينة.

وبين رئيس مجلس المدينة زكريا فهد لمراسل سانا أن تجهيزات ووحدات الطاقة البديلة تم تركيبها على طول الشارع بدءاً من دوار الكراجات حتى الشركة العامة لحلج القطن لافتاً إلى أن المشروع يهدف لإنارة شوارع المدينة في ظل عدم وجود شبكات إنارة على الشارع والتقنين الكهربائي.

وكشف فهد أن خطة العمل للعام المقبل تتضمن تنفيذ مشروع بتكلفة تتجاوز 150 مليون ليرة لإنارة كامل شوارع مدينة سلمية الرئيسة والفرعية بوحدات الطاقة البديلة مع الاستفادة من التجهيزات القديمة لوحدات الطاقة الشمسية التي تم تركيبها خلال فترات سابقة واستبدال التالفة والمعطلة ومنتهية الصلاحية بأخرى جديدة.