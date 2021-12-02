إعادة تشغيل 3 آبار في محافظة السويداء

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل 3 آبار بالخدمة وذلك بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وأشار مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر لمراسل سانا اليوم إلى أن الآبار التي أعيد تشغيلها هي محطتا الثعلة 19 و4 لرفد مشتركين بالمياه في مدينة السويداء ونمرة شهبا 2 لتأمين احتياجات أهالي بلدة نمرة بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وبين المهندس نصر أن العمل يجري حاليا على إصلاح آبار شهبا 1 وعتيل 2 ورساس 5 بغية تشغيلها وإعادتها للخدمة فور الانتهاء من الأعمال المطلوبة لإصلاحها.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء أعادت قبل أيام آبار عريقة 2 وبارك 1 وولغا 2 والسويداء 12 و28 وعرى 6 والرحى 7 وبكا 1 للخدمة.

عمر الطويل

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